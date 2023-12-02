Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Земельные участки
  4. Пустасабольч

Земельные участки в Пустасабольч, Венгрия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Veresegyhaz, Венгрия
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 1 200 м²
€112,552
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Балатондьёрёк, Венгрия
Земельные участки
Балатондьёрёк, Венгрия
Площадь 2 000 м²
€28,664
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 368 м²
€48,913
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 200 м²
€26,297
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки 1 ванная в Gyori jaras, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Gyori jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 000 м²
€3,38 млн
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Площадь 1 550 м²
Хотите иметь офис или выставочную площадь в переполненном бизнес-центре?? Хотите найти новые…
€12,070
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Сентготхард, Венгрия
Земельные участки
Сентготхард, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€23,405
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Надьковачи, Венгрия
Земельные участки
Надьковачи, Венгрия
Площадь 803 м²
€169,617
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 3 000 м²
€28,664
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Сабадсаллаш, Венгрия
Земельные участки
Сабадсаллаш, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€3,945
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Чемё, Венгрия
Земельные участки
Чемё, Венгрия
Площадь 1 820 м²
€7,889
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Надудвар, Венгрия
Земельные участки
Надудвар, Венгрия
Площадь 582 м²
€7,758
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти