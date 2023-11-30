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Квартиры в Puespoekladanyi jaras, Венгрия

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Пюшпёкладань, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пюшпёкладань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€102,277
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Квартира 4 комнаты в Пюшпёкладань, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Пюшпёкладань, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€152,104
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Квартира 3 комнаты в Бихарнадьбайом, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Бихарнадьбайом, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€31,207
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Квартира 2 комнаты в Пюшпёкладань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пюшпёкладань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€56,383
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Параметры недвижимости в Puespoekladanyi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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