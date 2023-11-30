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Дома в Пюшпёкладань, Венгрия

3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Пюшпёкладань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пюшпёкладань, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€31,466
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Дом 5 комнат в Пюшпёкладань, Венгрия
Дом 5 комнат
Пюшпёкладань, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
€60,553
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Дом 3 комнаты в Пюшпёкладань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пюшпёкладань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€36,530
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