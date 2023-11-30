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Земельные участки в Помаз, Венгрия

6 объектов найдено
Земельные участки в Помаз, Венгрия
Земельные участки
Помаз, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€65,841
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Земельные участки в Помаз, Венгрия
Земельные участки
Помаз, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€86,351
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Земельные участки в Помаз, Венгрия
Земельные участки
Помаз, Венгрия
Площадь 958 м²
€103,125
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Земельные участки в Помаз, Венгрия
Земельные участки
Помаз, Венгрия
Площадь 880 м²
€104,861
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Земельные участки в Помаз, Венгрия
Земельные участки
Помаз, Венгрия
Площадь 721 м²
€2,497
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Земельные участки в Помаз, Венгрия
Земельные участки
Помаз, Венгрия
Площадь 603 м²
€2,365
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