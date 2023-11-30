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Квартиры в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия

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9 объектов найдено
Квартира 1 комната в Pilisborosjeno, Венгрия
Квартира 1 комната
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€94,927
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Квартира 3 комнаты в Ueroem, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Ueroem, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€457,767
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Квартира 1 комната в Пилишчаба, Венгрия
Квартира 1 комната
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€65,841
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Квартира 2 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
€157,331
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Квартира 3 комнаты в Шоймар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шоймар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€121,370
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Квартира 6 комнат в Ueroem, Венгрия
Квартира 6 комнат
Ueroem, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
€369,926
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Квартира 2 комнаты в Pilisborosjeno, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
The flat: -net 51 m2 -renovated - entrance hall, living room with American kitchen, room, ba…
€132,211
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Квартира 2 комнаты в Пилишчаба, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€211,273
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Квартира 3 комнаты в Пилишчаба, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пилишчаба, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€171,874
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Параметры недвижимости в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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