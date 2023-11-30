Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Пилишвёрёшвар

Жильё в Пилишвёрёшвар, Венгрия

дома
8
9 объектов найдено
Дом 5 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
€840,861
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
€157,331
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
€499,757
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 6 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
€396,368
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 7 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€317,306
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€158,389
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€81,706
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 170 м²
€263,100
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Вилла 7 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 7
Площадь 278 м²
Количество этажей 3
Мы особенно рады представить вам этот многосемейный дом на продажу, расположенный в зеленом …
€485,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти