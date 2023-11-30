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Дома в Petervasarai jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Речк, Венгрия
Дом 3 комнаты
Речк, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
A family house of 90 sqm, 2 rooms + living room + dining room on a plot of 308 sqm is for sa…
€50,214
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Дом 6 комнат в Матрадеречке, Венгрия
Дом 6 комнат
Матрадеречке, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€124,014
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Дом 2 комнаты в Матрадеречке, Венгрия
Дом 2 комнаты
Матрадеречке, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€31,466
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Параметры недвижимости в Petervasarai jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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