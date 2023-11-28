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Инвестиционная недвижимость в медье Пешт, Венгрия

Vaci jaras
6
Вац
6
Инвестиционная В архив
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9 объектов найдено
Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 266 м²
€278,704
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Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 266 м²
€279,071
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Инвестиционная в Тёрёкбалинт, Венгрия
Инвестиционная
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 553 м²
€1,13 млн
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Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 271 м²
€284,575
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Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 266 м²
€279,071
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Инвестиционная в Дабаш, Венгрия
Инвестиционная
Дабаш, Венгрия
Площадь 691 м²
€183,676
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Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 270 м²
€289,450
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Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 1 345 м²
€1,42 млн
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Инвестиционная в Toek, Венгрия
Инвестиционная
Toek, Венгрия
Площадь 506 м²
€790,180
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