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Коммерческая недвижимость в Пецель, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая 1 ванная в Пецель, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Пецель, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 796 м²
€450,000
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