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Квартиры в Папа, Венгрия

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Папа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 76 м²
€178,328
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Квартира 4 комнаты в Папа, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€86,542
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Квартира 1 комната в Папа, Венгрия
Квартира 1 комната
Папа, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€23,340
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Квартира 2 комнаты в Папа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€113,815
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