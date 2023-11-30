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Земельные участки в Pannonhalmi jaras, Венгрия

5 объектов найдено
Земельные участки в Паннонхальма, Венгрия
Земельные участки
Паннонхальма, Венгрия
Площадь 800 м²
€37,837
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Земельные участки в Паннонхальма, Венгрия
Земельные участки
Паннонхальма, Венгрия
Площадь 960 000 м²
€4,06 млн
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Земельные участки в Тап, Венгрия
Земельные участки
Тап, Венгрия
Площадь 1 210 м²
ЭЛАДО ТЕЛЕК! Győrtől 20 км-ре, Tápon eladó eg1210 nm-es zártkerti telek. Csendes nyugodt h…
€5,769
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Земельные участки в Паннонхальма, Венгрия
Земельные участки
Паннонхальма, Венгрия
Площадь 700 м²
€94,409
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Земельные участки в Паннонхальма, Венгрия
Земельные участки
Паннонхальма, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€354,034
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