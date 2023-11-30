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Земельные участки в Paksi jaras, Венгрия

9 объектов найдено
Земельные участки в Тенгелиц, Венгрия
Земельные участки
Тенгелиц, Венгрия
Площадь 6 798 м²
€5,314
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Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€353,374
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Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
Площадь 2 080 м²
€58,187
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Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
Площадь 6 000 м²
€49,154
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Земельные участки в Герьен, Венгрия
Земельные участки
Герьен, Венгрия
Площадь 850 м²
€26,442
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Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
Площадь 1 827 м²
€21,025
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Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
Площадь 90 000 м²
€1,000,000
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Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€78,798
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Земельные участки в Дунасентдьёрдь, Венгрия
Земельные участки
Дунасентдьёрдь, Венгрия
Площадь 671 м²
€11,826
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