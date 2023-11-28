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Квартиры в Орослань, Венгрия

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11 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€68,219
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Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€55,038
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Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€51,631
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Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€51,362
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Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€48,486
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Квартира 3 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€58,183
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Квартира 1 комната в Орослань, Венгрия
Квартира 1 комната
Орослань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€55,839
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Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€47,384
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Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
In the center of Oroszlány, 54m brick apartment building II. an apartment for sale on the fi…
€70,589
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Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€58,970
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Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€65,260
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