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Жильё в Орослань, Венгрия

квартиры
11
дома
11
22 объекта найдено
Дом 6 комнат в Орослань, Венгрия
Дом 6 комнат
Орослань, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€86,227
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Дом 3 комнаты в Орослань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€122,919
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Дом 5 комнат в Орослань, Венгрия
Дом 5 комнат
Орослань, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€144,148
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Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€68,219
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Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€55,038
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Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€51,631
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Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€51,362
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Дом 1 комната в Орослань, Венгрия
Дом 1 комната
Орослань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€33,451
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Дом 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€83,868
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Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€48,486
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Квартира 3 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€58,183
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Квартира 1 комната в Орослань, Венгрия
Квартира 1 комната
Орослань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€55,839
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Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€47,384
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Дом 1 комната в Орослань, Венгрия
Дом 1 комната
Орослань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
€41,880
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Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
In the center of Oroszlány, 54m brick apartment building II. an apartment for sale on the fi…
€70,589
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Дом 1 комната в Орослань, Венгрия
Дом 1 комната
Орослань, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 18 м²
€30,817
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Дом 1 комната в Орослань, Венгрия
Дом 1 комната
Орослань, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 50 м²
€32,002
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Дом 4 комнаты в Орослань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€28,710
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Дом 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€120,897
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Дом 5 комнат в Орослань, Венгрия
Дом 5 комнат
Орослань, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Are you looking for a multi-generational, economical home in the current economic situation?…
€184,349
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Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€58,970
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Квартира 2 комнаты в Орослань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орослань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€65,260
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