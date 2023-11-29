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Земельные участки в orbottyan, Венгрия

8 объектов найдено
Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 8 852 м²
€51,929
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Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 800 м²
€73,429
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Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 953 м²
€54,538
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Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 1 649 м²
€86,113
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Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 1 230 м²
€60,018
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Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€25,834
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Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 882 м²
€40,648
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Земельные участки 1 ванная в orbottyan, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
orbottyan, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 000 м²
€3,21 млн
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