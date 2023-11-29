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Дома в orbottyan, Венгрия

16 объектов найдено
Дом 5 комнат в orbottyan, Венгрия
Дом 5 комнат
orbottyan, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€164,954
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Дом 4 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€183,311
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Дом 4 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€157,086
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Дом 4 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
€207,176
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Дом 4 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€143,974
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Дом 5 комнат в orbottyan, Венгрия
Дом 5 комнат
orbottyan, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 290 м²
€524,233
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Дом 4 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€327,547
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Дом 3 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 3 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€129,813
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Дом 3 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 3 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€104,873
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Дом 3 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 3 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€144,236
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Дом 4 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€175,444
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Дом 4 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€196,423
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Дом 4 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€225,533
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Дом 3 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 3 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€95,720
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Дом 4 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
€183,311
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Дом 4 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
€183,311
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