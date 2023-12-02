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Земельные участки в Эркень, Венгрия

1 объект найдено
Земельные участки в Эркень, Венгрия
Земельные участки
Эркень, Венгрия
Площадь 480 000 м²
Описание участков: 1-й участок расположен внутри района Örkény с выделенной зоной под застр…
€11,96 млн
в месяц
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