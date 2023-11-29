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Коммерческая недвижимость в Nyiradonyi jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Коммерческая в Вамошперч, Венгрия
Коммерческая
Вамошперч, Венгрия
Площадь 1 400 м²
€313,137
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Коммерческая в Багамер, Венгрия
Коммерческая
Багамер, Венгрия
Площадь 950 м²
€104,118
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Коммерческая в Фьюлёп, Венгрия
Коммерческая
Фьюлёп, Венгрия
Площадь 830 м²
€380,259
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