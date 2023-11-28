Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Земельные участки
  4. Ньирадонь

Земельные участки в Ньирадонь, Венгрия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Balatonudvari, Венгрия
Земельные участки
Balatonudvari, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€105,094
Оставить заявку
Земельные участки в Эртень, Венгрия
Земельные участки
Эртень, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€43,275
Оставить заявку
Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 717 м²
€3,280
Оставить заявку
Земельные участки в Бадачоньтомай, Венгрия
Земельные участки
Бадачоньтомай, Венгрия
Площадь 3 237 м²
€66,902
Оставить заявку
Земельные участки в Koszegdoroszlo, Венгрия
Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
Площадь 1 192 м²
€52,224
Оставить заявку
Земельные участки в Порва, Венгрия
Земельные участки
Порва, Венгрия
Площадь 940 м²
€18,082
Оставить заявку
Земельные участки в Gyorujbarat, Венгрия
Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
€104,835
Оставить заявку
Земельные участки в Апорка, Венгрия
Земельные участки
Апорка, Венгрия
Площадь 650 м²
€49,535
Оставить заявку
Земельные участки в Надьхаршань, Венгрия
Земельные участки
Надьхаршань, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€51,362
Оставить заявку
Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 839 м²
€154,632
Оставить заявку
Земельные участки в Хайдушамшон, Венгрия
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
Площадь 1 111 м²
€16,271
Оставить заявку
Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 1 532 м²
€8,398
Оставить заявку
Realting.com
Перейти