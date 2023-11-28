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Дома в Ньирадонь, Венгрия

7 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Ньирадонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ньирадонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€82,558
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Дом 4 комнаты в Ньирадонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ньирадонь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€83,606
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Дом 2 комнаты в Ньирадонь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ньирадонь, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
€10,404
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Дом 1 комната в Ньирадонь, Венгрия
Дом 1 комната
Ньирадонь, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€35,906
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Дом 3 комнаты в Ньирадонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ньирадонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€36,612
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Дом 4 комнаты в Ньирадонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ньирадонь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€124,492
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Дом 1 комната в Ньирадонь, Венгрия
Дом 1 комната
Ньирадонь, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€27,656
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