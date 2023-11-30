Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Земельные участки
  4. медье Ноград

Земельные участки в медье Ноград, Венгрия

8 объектов найдено
Земельные участки в Batonyterenye, Венгрия
Земельные участки
Batonyterenye, Венгрия
Площадь 687 м²
€13,221
Оставить заявку
Земельные участки в Решетаг, Венгрия
Земельные участки
Решетаг, Венгрия
Площадь 9 999 м²
€111,592
Оставить заявку
Земельные участки в Ketbodony, Венгрия
Земельные участки
Ketbodony, Венгрия
Площадь 2 391 м²
€26,304
Оставить заявку
Земельные участки в Nogradkoevesd, Венгрия
Земельные участки
Nogradkoevesd, Венгрия
Площадь 1 200 м²
€10,312
Оставить заявку
Земельные участки в Пасто, Венгрия
Земельные участки
Пасто, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€104,103
Оставить заявку
Земельные участки в Пасто, Венгрия
Земельные участки
Пасто, Венгрия
Площадь 3 760 м²
€99,423
Оставить заявку
Земельные участки в Ноград, Венгрия
Земельные участки
Ноград, Венгрия
Площадь 7 000 м²
€100,964
Оставить заявку
Земельные участки в Надьороси, Венгрия
Земельные участки
Надьороси, Венгрия
Площадь 1 031 м²
€18,134
Оставить заявку
Realting.com
Перейти