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Дома в медье Ноград, Венгрия

20 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Ноград, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ноград, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€104,711
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Дом 2 комнаты в Salgotarjani jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Salgotarjani jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€79,062
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Дом 5 комнат в Ноград, Венгрия
Дом 5 комнат
Ноград, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 173 м²
€243,268
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Дом 6 комнат в Diosjeno, Венгрия
Дом 6 комнат
Diosjeno, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€60,553
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Дом 4 комнаты в Vanyarc, Венгрия
Дом 4 комнаты
Vanyarc, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€71,129
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Дом 2 комнаты в Палоташ, Венгрия
Дом 2 комнаты
Палоташ, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€15,601
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Дом 2 комнаты в медье Ноград, Венгрия
Дом 2 комнаты
медье Ноград, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€47,596
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Дом 3 комнаты в Калло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Калло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
€31,466
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Дом 3 комнаты в Калло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Калло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
€39,399
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Дом 5 комнат в Решетаг, Венгрия
Дом 5 комнат
Решетаг, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€132,184
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Дом 5 комнат в Alsopeteny, Венгрия
Дом 5 комнат
Alsopeteny, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 92 м²
€61,346
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Дом 5 комнат в Salgotarjani jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Salgotarjani jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€211,537
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Дом 4 комнаты в Holloko, Венгрия
Дом 4 комнаты
Holloko, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 120 м²
€97,572
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Дом 2 комнаты в Pusztaberki, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pusztaberki, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
€21,127
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Дом 5 комнат в Holloko, Венгрия
Дом 5 комнат
Holloko, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€121,370
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Дом 4 комнаты в Kisbagyon, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kisbagyon, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
€261,778
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Дом 3 комнаты в Эршеквадкерт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эршеквадкерт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€34,375
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Дом 3 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€181,864
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Дом 1 комната в Палоташ, Венгрия
Дом 1 комната
Палоташ, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€39,134
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Дом 1 комната в Bank, Венгрия
Дом 1 комната
Bank, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 32 м²
€39,399
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Параметры недвижимости в медье Ноград, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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