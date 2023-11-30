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Коммерческая недвижимость в медье Ноград, Венгрия

6 объектов найдено
Коммерческая в Балашшадьярмат, Венгрия
Коммерческая
Балашшадьярмат, Венгрия
Площадь 202 м²
€211,227
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Инвестиционная в Балашшадьярмат, Венгрия
Инвестиционная
Балашшадьярмат, Венгрия
Площадь 360 м²
€332,118
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Коммерческая в Batonyterenye, Венгрия
Коммерческая
Batonyterenye, Венгрия
Площадь 7 129 м²
€1,33 млн
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Коммерческая в Salgotarjani jaras, Венгрия
Коммерческая
Salgotarjani jaras, Венгрия
Площадь 19 174 м²
€2,39 млн
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Коммерческая в Salgotarjani jaras, Венгрия
Коммерческая
Salgotarjani jaras, Венгрия
Площадь 1 344 м²
€661,580
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Коммерческая в Ноград, Венгрия
Коммерческая
Ноград, Венгрия
Площадь 100 м²
€117,437
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