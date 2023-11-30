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Realting.com
Венгрия
Жилая
медье Ноград
Жильё в медье Ноград, Венгрия
Retsagi jaras
7
Pasztoi jaras
6
Salgotarjani jaras
4
Шальготэрьян
4
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22 объекта найдено
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Дом 2 комнаты
Ноград, Венгрия
2
1
80 м²
€104,711
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Дом 2 комнаты
Salgotarjani jaras, Венгрия
2
2
150 м²
€79,062
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Дом 5 комнат
Ноград, Венгрия
5
1
173 м²
€243,268
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Дом 6 комнат
Diosjeno, Венгрия
6
1
114 м²
€60,553
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Дом 4 комнаты
Vanyarc, Венгрия
4
1
104 м²
€71,129
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Дом 2 комнаты
Палоташ, Венгрия
2
1
70 м²
€15,601
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Дом 2 комнаты
медье Ноград, Венгрия
2
1
45 м²
€47,596
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Дом 3 комнаты
Калло, Венгрия
3
1
111 м²
€31,466
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Дом 3 комнаты
Калло, Венгрия
3
1
128 м²
€39,399
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Дом 5 комнат
Решетаг, Венгрия
5
2
150 м²
€132,184
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Дом 5 комнат
Alsopeteny, Венгрия
5
92 м²
€61,346
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Дом 5 комнат
Salgotarjani jaras, Венгрия
5
2
120 м²
€211,537
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Квартира 3 комнаты
Salgotarjani jaras, Венгрия
3
1
56 м²
€71,394
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Квартира 3 комнаты
Salgotarjani jaras, Венгрия
3
1
61 м²
€47,043
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Дом 4 комнаты
Holloko, Венгрия
4
4
120 м²
€97,572
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Дом 2 комнаты
Pusztaberki, Венгрия
2
70 м²
€21,127
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Дом 5 комнат
Holloko, Венгрия
5
1
100 м²
€121,370
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Дом 4 комнаты
Kisbagyon, Венгрия
4
2
191 м²
€261,778
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Дом 3 комнаты
Эршеквадкерт, Венгрия
3
1
80 м²
€34,375
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Дом 3 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
3
2
220 м²
€181,864
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Дом 1 комната
Палоташ, Венгрия
1
1
32 м²
€39,134
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Дом 1 комната
Bank, Венгрия
1
32 м²
€39,399
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Типы недвижимости в медье Ноград
дома
Параметры недвижимости в медье Ноград, Венгрия
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