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Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия

5 объектов найдено
Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 6 600 м²
€17,270
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Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 2 452 м²
€3,985
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Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 1 100 м²
€10,628
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Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 2 160 м²
€3,985
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Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 2 658 м²
€18,333
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