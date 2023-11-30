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Квартиры в Надькёрёш, Венгрия

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€54,206
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Квартира 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€49,976
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Квартира 2 комнаты в Надькёрёш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надькёрёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€46,274
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