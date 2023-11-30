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Земельные участки в Надьката, Венгрия

2 объекта найдено
Земельные участки в Надьката, Венгрия
Земельные участки
Надьката, Венгрия
Площадь 3 049 м²
€21,920
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Земельные участки в Надьката, Венгрия
Земельные участки
Надьката, Венгрия
Площадь 784 м²
€14,455
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