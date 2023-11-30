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Дома в Надьканижа, Венгрия

35 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 67 м²
€85,937
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Дом 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€35,697
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Дом 1 комната в Надьканижа, Венгрия
Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
€16,897
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Дом 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€39,663
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Дом 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€158,653
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Дом 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€88,555
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Дом 5 комнат в Надьканижа, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€92,548
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Дом 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€79,062
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Дом 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 48 м²
€39,663
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Дом 6 комнат в Надьканижа, Венгрия
Дом 6 комнат
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
€158,389
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Дом 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 80 м²
€17,187
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Дом 1 комната в Надьканижа, Венгрия
Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
€15,839
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Дом 1 комната в Надьканижа, Венгрия
Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
€18,483
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Дом 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€34,375
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Дом 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 80 м²
€92,283
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Дом 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€19,832
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Дом 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€44,687
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Дом 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€105,504
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Дом 1 комната в Надьканижа, Венгрия
Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 65 м²
€39,663
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Дом 5 комнат в Надьканижа, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 130 м²
€103,125
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Дом 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 65 м²
€52,620
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Дом 4 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 84 м²
€68,485
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Дом 4 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
€72,716
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Дом 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
€47,464
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Дом 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
€58,173
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Дом 4 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€132,211
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Дом 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€139,086
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Дом 7 комнат в Надьканижа, Венгрия
Дом 7 комнат
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
€105,504
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Дом 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€55,502
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Дом 1 комната в Надьканижа, Венгрия
Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€24,327
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