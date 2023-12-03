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Квартиры в Nagyatadi jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Надьатад, Венгрия
Квартира 1 комната
Надьатад, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€39,326
в месяц
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Параметры недвижимости в Nagyatadi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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