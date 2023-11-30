Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Надудвар

Жильё в Надудвар, Венгрия

дома
12
12 объектов найдено
Дом 5 комнат в Надудвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Надудвар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 187 м²
€60,553
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€39,399
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€42,043
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€36,755
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€17,187
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€44,687
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€42,043
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€47,332
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€46,274
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€71,129
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€20,889
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€94,585
Оставить заявку
Realting.com
Перейти