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Дома в Миндсент, Венгрия

4 объекта найдено
Дом 10 комнат в Миндсент, Венгрия
Дом 10 комнат
Миндсент, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 200 м²
€1,19 млн
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Дом 2 комнаты в Миндсент, Венгрия
Дом 2 комнаты
Миндсент, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 90 м²
€34,110
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Дом 2 комнаты в Миндсент, Венгрия
Дом 2 комнаты
Миндсент, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 74 м²
€12,957
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Дом 3 комнаты в Миндсент, Венгрия
Дом 3 комнаты
Миндсент, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
€42,043
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