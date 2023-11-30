Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Коммерческая
  4. Миндсент

Коммерческая недвижимость в Миндсент, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая в Миндсент, Венгрия
Коммерческая
Миндсент, Венгрия
Площадь 1 200 м²
€1,20 млн
Оставить заявку
Инвестиционная в Миндсент, Венгрия
Инвестиционная
Миндсент, Венгрия
Площадь 1 200 м²
€1,20 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти