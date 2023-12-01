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Дома в Mezokovacshazai jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Мадьярбанхедьеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мадьярбанхедьеш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€17,581
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Дом 1 комната в Касапер, Венгрия
Дом 1 комната
Касапер, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 80 м²
€5,301
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Дом 2 комнаты в Кевермеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кевермеш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€33,298
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Параметры недвижимости в Mezokovacshazai jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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