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Земельные участки в Mezokoevesdi jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Земельные участки в Мезёкёвешд, Венгрия
Земельные участки
Мезёкёвешд, Венгрия
Площадь 1 141 м²
€14,415
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Земельные участки в Мезёкёвешд, Венгрия
Земельные участки
Мезёкёвешд, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€89,554
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Земельные участки в Богач, Венгрия
Земельные участки
Богач, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€777,010
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