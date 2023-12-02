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Коммерческая недвижимость в Мезёкёвешд, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая в Мезёкёвешд, Венгрия
Коммерческая
Мезёкёвешд, Венгрия
Площадь 300 м²
In the north-western part of Mezőkövesd, next to the main road 3, a 17,686 m² Gip 1.2 indust…
€368,161
в месяц
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