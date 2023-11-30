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Земельные участки в Mateszalkai jaras, Венгрия

4 объекта найдено
Земельные участки в Oekoeritofuelpoes, Венгрия
Земельные участки
Oekoeritofuelpoes, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€76,656
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Земельные участки в Oekoeritofuelpoes, Венгрия
Земельные участки
Oekoeritofuelpoes, Венгрия
Площадь 2 877 м²
€6,611
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Земельные участки в Матесалька, Венгрия
Земельные участки
Матесалька, Венгрия
Площадь 3 176 м²
€14,455
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Земельные участки в Ньирмеддьеш, Венгрия
Земельные участки
Ньирмеддьеш, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€14,455
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