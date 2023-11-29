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Дома в Makoi jaras, Венгрия

20 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Чанадпалота, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чанадпалота, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€34,241
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Дом 3 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€12,318
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Дом 1 комната в Чанадпалота, Венгрия
Дом 1 комната
Чанадпалота, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 57 м²
€8,387
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Дом 3 комнаты в Кишзомбор, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишзомбор, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€46,914
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Дом 2 комнаты в Чанадпалота, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чанадпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€28,830
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Дом 4 комнаты в Чанадпалота, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чанадпалота, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€12,906
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Дом 3 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
€77,043
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Дом 3 комнаты в Magyarcsanad, Венгрия
Дом 3 комнаты
Magyarcsanad, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€19,754
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Дом 2 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€36,875
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Дом 4 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
€94,822
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Дом 2 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€13,104
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Дом 2 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€73,385
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Дом 2 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€36,875
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Дом 4 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 218 м²
€91,924
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Дом 3 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€86,920
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Дом 3 комнаты в Magyarcsanad, Венгрия
Дом 3 комнаты
Magyarcsanad, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€34,071
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Дом 3 комнаты в Апатфальва, Венгрия
Дом 3 комнаты
Апатфальва, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€32,924
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Дом 2 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€45,865
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Дом 4 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
€89,290
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Дом 3 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€91,924
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Параметры недвижимости в Makoi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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