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Квартиры в Makoi jaras, Венгрия

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Мако, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€49,797
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Квартира 3 комнаты в Фёльдеак, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фёльдеак, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€52,415
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Квартира 2 комнаты в Мако, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€48,728
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Квартира 3 комнаты в Мако, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€77,701
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Параметры недвижимости в Makoi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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