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Дома в Мако, Венгрия

8 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
€76,707
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Дом 2 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€36,715
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Дом 4 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
€94,409
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Дом 2 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€36,715
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Дом 4 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 218 м²
€91,524
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Дом 3 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€86,542
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Дом 4 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
€88,902
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Дом 3 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€91,524
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