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Квартиры в Летеньеский яраш, Венгрия

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Базакереттье, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Базакереттье, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€26,116
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Летенье, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Летенье, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€22,950
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Летенье, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Летенье, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
€12,926
в месяц
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Квартира 1 комната в Летенье, Венгрия
Квартира 1 комната
Летенье, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
€28,754
в месяц
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Параметры недвижимости в Летеньеский яраш, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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