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Земельные участки в Лабатлан, Венгрия

2 объекта найдено
Земельные участки в Лабатлан, Венгрия
Земельные участки
Лабатлан, Венгрия
Площадь 2 735 м²
€13,412
в месяц
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Земельные участки в Лабатлан, Венгрия
Земельные участки
Лабатлан, Венгрия
Площадь 140 000 м²
I offer for sale the former "Piszkei Papírgyár" factory site in Lábatlan as a development pl…
€2,05 млн
в месяц
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Realting.com
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