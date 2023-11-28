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Дома в Kunszentmartoni jaras, Венгрия

12 объектов найдено
Дом 1 комната в Oecsoed, Венгрия
Дом 1 комната
Oecsoed, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€17,560
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Дом 4 комнаты в Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€39,051
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Дом 2 комнаты в Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€23,705
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Дом 5 комнат в Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Тисафёльдвар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
€147,500
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Дом 3 комнаты в Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€34,241
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Дом 2 комнаты в Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
€10,352
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Дом 2 комнаты в Oecsoed, Венгрия
Дом 2 комнаты
Oecsoed, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€31,607
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Дом 3 комнаты в Кунсентмартон, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кунсентмартон, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€13,170
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Дом 2 комнаты в Oecsoed, Венгрия
Дом 2 комнаты
Oecsoed, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€20,705
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Дом 3 комнаты в Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€15,725
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Дом 3 комнаты в Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€65,848
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Дом 1 комната в Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 1 комната
Тисафёльдвар, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
€8,955
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Параметры недвижимости в Kunszentmartoni jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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