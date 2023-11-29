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Земельные участки в Kunhegyesi jaras, Венгрия

6 объектов найдено
Земельные участки в Кунхедьеш, Венгрия
Земельные участки
Кунхедьеш, Венгрия
Площадь 2 037 м²
€12,842
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Земельные участки в Абадсалок, Венгрия
Земельные участки
Абадсалок, Венгрия
Площадь 560 м²
€10,746
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Земельные участки в Абадсалок, Венгрия
Земельные участки
Абадсалок, Венгрия
Площадь 560 м²
€10,760
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Земельные участки в Абадсалок, Венгрия
Земельные участки
Абадсалок, Венгрия
Площадь 7 000 м²
€67,881
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Земельные участки в Тисарофф, Венгрия
Земельные участки
Тисарофф, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€63,214
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Земельные участки в Тисарофф, Венгрия
Земельные участки
Тисарофф, Венгрия
Площадь 1 345 м²
€5,242
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