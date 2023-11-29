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Венгрия
Жилая
Kunhegyesi jaras
Дома
Дома в Kunhegyesi jaras, Венгрия
Дом
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22 объекта найдено
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Дом 6 комнат
Абадсалок, Венгрия
6
2
349 м²
€104,573
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Дом 2 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
2
1
102 м²
€91,469
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Дом 2 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
2
1
58 м²
€21,835
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Дом 3 комнаты
Абадсалок, Венгрия
3
1
104 м²
€57,921
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Дом 1 комната
Тисарофф, Венгрия
1
1
26 м²
€15,463
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Дом 4 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
4
1
91 м²
€25,022
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Дом 3 комнаты
Абадсалок, Венгрия
3
1
65 м²
€63,214
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Дом 4 комнаты
Тисарофф, Венгрия
4
1
100 м²
€16,067
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Дом 6 комнат
Абадсалок, Венгрия
6
3
185 м²
€131,433
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Дом 6 комнат
Абадсалок, Венгрия
6
3
154 м²
€68,219
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Дом 3 комнаты
Тисарофф, Венгрия
3
1
95 м²
€15,463
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Дом 3 комнаты
Абадсалок, Венгрия
3
1
74 м²
€56,630
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Дом 2 комнаты
Тисарофф, Венгрия
2
1
60 м²
€15,540
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Дом 2 комнаты
Тисарофф, Венгрия
2
54 м²
€8,165
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Дом 4 комнаты
Абадсалок, Венгрия
4
1
67 м²
€39,313
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Дом 4 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
4
3
143 м²
€79,018
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Дом 4 комнаты
Тисабура, Венгрия
4
1
161 м²
€68,143
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Дом 4 комнаты
Абадсалок, Венгрия
4
2
143 м²
€42,406
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Дом 2 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
2
2
94 м²
€17,036
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Дом 4 комнаты
Абадсалок, Венгрия
4
2
128 м²
€47,700
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Дом 5 комнат
Абадсалок, Венгрия
5
2
140 м²
€60,580
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Дом 4 комнаты
Абадсалок, Венгрия
4
4
160 м²
€110,077
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Параметры недвижимости в Kunhegyesi jaras, Венгрия
с видом на горы
недорогая
элитная
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