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Жильё в Kunhegyesi jaras, Венгрия

Абадсалок
11
Кунхедьеш
5
22 объекта найдено
Дом 6 комнат в Абадсалок, Венгрия
Дом 6 комнат
Абадсалок, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 349 м²
€104,573
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Дом 2 комнаты в Кунхедьеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€91,469
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Дом 2 комнаты в Кунхедьеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€21,835
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Дом 3 комнаты в Абадсалок, Венгрия
Дом 3 комнаты
Абадсалок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€57,921
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Дом 1 комната в Тисарофф, Венгрия
Дом 1 комната
Тисарофф, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
€15,463
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Дом 4 комнаты в Кунхедьеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€25,022
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Дом 3 комнаты в Абадсалок, Венгрия
Дом 3 комнаты
Абадсалок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€63,214
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Дом 4 комнаты в Тисарофф, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисарофф, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€16,067
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Дом 6 комнат в Абадсалок, Венгрия
Дом 6 комнат
Абадсалок, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
€131,433
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Дом 6 комнат в Абадсалок, Венгрия
Дом 6 комнат
Абадсалок, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
€68,219
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Дом 3 комнаты в Тисарофф, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисарофф, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€15,463
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Дом 3 комнаты в Абадсалок, Венгрия
Дом 3 комнаты
Абадсалок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€56,630
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Дом 2 комнаты в Тисарофф, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисарофф, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€15,540
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Дом 2 комнаты в Тисарофф, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисарофф, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
€8,165
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Дом 4 комнаты в Абадсалок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Абадсалок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€39,313
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Дом 4 комнаты в Кунхедьеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
€79,018
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Дом 4 комнаты в Тисабура, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисабура, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 161 м²
€68,143
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Дом 4 комнаты в Абадсалок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Абадсалок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
€42,406
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Дом 2 комнаты в Кунхедьеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
€17,036
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Дом 4 комнаты в Абадсалок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Абадсалок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
€47,700
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Дом 5 комнат в Абадсалок, Венгрия
Дом 5 комнат
Абадсалок, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€60,580
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Дом 4 комнаты в Абадсалок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Абадсалок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
€110,077
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Типы недвижимости в Kunhegyesi jaras

дома

Параметры недвижимости в Kunhegyesi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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