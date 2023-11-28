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Земельные участки в Koszegi jaras, Венгрия

17 объектов найдено
Земельные участки в Koszegdoroszlo, Венгрия
Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
Площадь 1 192 м²
€52,363
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Земельные участки в Koszegdoroszlo, Венгрия
Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
Площадь 1 165 м²
€52,363
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Земельные участки в Koszegdoroszlo, Венгрия
Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
Площадь 1 018 м²
€44,469
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Земельные участки в Koszegdoroszlo, Венгрия
Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
Площадь 980 м²
€41,838
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Земельные участки в Koszegdoroszlo, Венгрия
Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
Площадь 950 м²
€41,838
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Земельные участки в Koszegdoroszlo, Венгрия
Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
Площадь 1 277 м²
€54,994
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Земельные участки в Koszegdoroszlo, Венгрия
Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
Площадь 1 464 м²
€65,520
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Земельные участки в Кёсег, Венгрия
Земельные участки
Кёсег, Венгрия
Площадь 1 239 м²
€47,101
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Земельные участки в Pusztacso, Венгрия
Земельные участки
Pusztacso, Венгрия
Площадь 2 419 м²
€39,207
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Земельные участки в Кёсег, Венгрия
Земельные участки
Кёсег, Венгрия
Площадь 1 527 м²
€16,077
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Земельные участки в Кёсег, Венгрия
Земельные участки
Кёсег, Венгрия
Площадь 156 м²
€1,631
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Земельные участки в Кёсег, Венгрия
Земельные участки
Кёсег, Венгрия
Площадь 807 м²
€14,472
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Земельные участки в Velem, Венгрия
Земельные участки
Velem, Венгрия
Площадь 1 245 м²
€2,631
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Земельные участки в Bozsok, Венгрия
Земельные участки
Bozsok, Венгрия
Площадь 642 м²
€2,631
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Земельные участки в Velem, Венгрия
Земельные участки
Velem, Венгрия
Площадь 931 м²
€2,631
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Земельные участки в Velem, Венгрия
Земельные участки
Velem, Венгрия
Площадь 462 м²
€2,631
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Земельные участки в Кёсег, Венгрия
Земельные участки
Кёсег, Венгрия
Площадь 714 м²
€16,840
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