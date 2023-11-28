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Квартиры в Комаром, Венгрия

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Комаром, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€91,704
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Квартира 3 комнаты в Комаром, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€83,606
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Квартира 2 комнаты в Комаром, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
A uniquely distinctive apartment is for sale in the prime area of Komárom. Do you love blen…
€77,316
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Квартира 2 комнаты в Комаром, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комаром, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€74,695
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