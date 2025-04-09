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Отели в Komarom-Esztergom, Венгрия

Будапешт
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3 объекта найдено
Отель 226 м² в Будапешт, Венгрия
Отель 226 м²
Будапешт, Венгрия
Площадь 226 м²
Этаж 5
БУТИК-ОТЕЛЬ НА 10 НОМЕРОВ БУДАПЕШТ, 1-Й РАЙОН 1 250 000 ЕВРО + НДС ПРЕКРАСНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ –…
$1,38 млн
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Отель 1 120 м² в Будапешт, Венгрия
Отель 1 120 м²
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 120 м²
Данные 13 новых апартаментов расположены на двух верхних этажах частного дома в Дворцовом кв…
$5,73 млн
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Отель 471 м² в Будапешт, Венгрия
Отель 471 м²
Будапешт, Венгрия
Площадь 471 м²
Этот апарт-отель расположен недалеко от площади Деак тер. Площадь Деак является основным тра…
$4,41 млн
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Типы недвижимости в Komarom-Esztergom

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