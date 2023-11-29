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Земельные участки в Koermendi jaras, Венгрия

5 объектов найдено
Земельные участки в Кёрменд, Венгрия
Земельные участки
Кёрменд, Венгрия
Площадь 1 573 м²
€18,266
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Земельные участки в Kemestarodfa, Венгрия
Земельные участки
Kemestarodfa, Венгрия
Площадь 5 969 м²
€52,190
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Земельные участки в Kercaszomor, Венгрия
Земельные участки
Kercaszomor, Венгрия
Площадь 4 392 м²
€25,834
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Земельные участки в Halasto, Венгрия
Земельные участки
Halasto, Венгрия
Площадь 1 488 м²
€6,556
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Земельные участки в Эрисентпетер, Венгрия
Земельные участки
Эрисентпетер, Венгрия
Площадь 3 313 м²
€24,914
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