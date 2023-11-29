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Земельные участки в Kisvardai jaras, Венгрия

4 объекта найдено
Земельные участки в Pap, Венгрия
Земельные участки
Pap, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€2,622
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Земельные участки в Jeke, Венгрия
Земельные участки
Jeke, Венгрия
Площадь 2 903 м²
€3,907
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Земельные участки в Айяк, Венгрия
Земельные участки
Айяк, Венгрия
Площадь 802 м²
€7,343
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Земельные участки в Pap, Венгрия
Земельные участки
Pap, Венгрия
Площадь 100 000 м²
€131,124
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